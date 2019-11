Leb plata. El Girona rep el Pardinyes (19.00)

La derrota de la setmana passada a la pista del Múrcia va trencar la condició d'invicte del conjunt entrenat per Àlex Formento que avui rebrà el Pardinyes a Fontajau (19.00). Els lleidatans només han guanyat dos partits de vuit en la Lliga però, en canvi, a l'estiu van superar el Bàsquet Girona a la Lliga Catalana. «És un equip molt conjuntat amb molts jugadors que repeteixen de la temporada anterior, molt solidari i amb un nivell d'esforç molt gran que ens ho posarà molt complicat», deia ahir en la prèvia Formento. Aquest serà el primer dels dos derbis catalans seguits que hi haurà a Fontajau, on dissabte que ve arribarà el Prat.