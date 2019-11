El Sarrià planta cara però perd a la pista del líder

El Sarrià ha perdut (30-25) a la pista del líder, el Cisne després de plantar cara durant tot el partit. Els sarrianencs han arribat a la mitja part amb només quatre gols de desavantatge en un partit on fins i tot s'han posat per davant en el marcador. Amb aquesta desfeta els pupils de Salva Puig no poden sumar la tercera victòria consecutiva en la seva estrena a Divisió d'Honor Plata.