La segona visita del Barça a Palafrugell engresca l'afició

La segona visita del Barça d'hoquei a Palafrugell té engrescada l'afició, que omplirà el pavelló aquest vespre (20.45) en un duel que es podrà seguir també per Esport3. Els empordanesos arriben al partit en un bon moment, havent puntuat en tots els partits excepte contra el Reus i el Liceo, però amb el problema de tenir lesionat el porter Linu (es va fer mal a Reus), que en té per a un mes i mig. El Palafrugell busca des de fa dies un substitut temporal per no carregar de responsabilitat el jove Joel Palacín, del segon equip.

«Estem treballant molt bé i per això arriben els resultats», apunta el tècnic Xavier Garcia Balda. Fa dues temporades, en l'únic precedent contra el Barça, els blaugranes es van imposar per 0-7 a Palafrugell i per això el preparador afirma que «contra un rival com aquest és molt complicat preparar res, perquè no et fan 3-4 jugades, sinó que en tenen 25». Per això considera que «el partit serà especial per a la gent que ho viu de fora l'equip. És el Barça i tot es magnifica, i l'afició ho ha de gaudir. Nosaltres haurem d'intentar no prendre mal. A cap jugador li agrada veure que al davant hi té un rival molt superior».

La jornada d'aquest cap de setmana de l'OK Lliga es completa amb dos partits més. A les 20.00 h a Vic el Garatge Plana Girona buscarà puntuar contra un rival històric que aquesta temporada torna a ocupar la zona baixa. Mitja hora més tard a Lloret arrencarà el duel entre els selvatans i el Liceo, marcat pel pols entre els quatre germans Grau. Pel bàndol local, Lluís i Àlex intentaran posar complicades les coses a un líder que arriba imbatut amb el porter Carles i el davanter Marc Grau com a homes destacats.