Arribar a l'aturada invicte, objectiu de l'Uni

«El viatge a Polònia va ser llarg i feixuc i el partit va ser dur, però les jugadores canivaran la il·lusió i les ganes pel cansament que duen a les cames per intentar donar una altra empenta abans de l'aturada», afirmava David Muñoz, segon entrenador de l'Spar Citylift Girona abans del partit d'aquesta tarda davant el Gernkika. I és que les gironines tenen com a objectiu principal arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries -vuit si superen les basques- que els mantigui al capdavant de la classificació després d'assaltar, el passat cap de setmana, la pista del Perfumerías Avenida (55-68).

El conjunt entrenat per Èric Surís afronta el partit amb un gran cansament acomulat, ja que ha hagut de disputar dos partits setmanals de forma continuada. A més, ho ha fet sense comptar, des de l'inici de la temporada amb la base Núria Martínez i la nova fitxatge d'aquest curs, la sèrbia Sonja Petrovic, que encara no ha pogut debutar amb la samarreta de l'Uni. Un cansament que acabarà aquesta tarda per la majoria de la plantilla, que podrà descansar de partits fins d'aquí a dues setmanes, en la visita de les de Surís a la pista de l'Al-Qázeres. No ho podran fer Laia Palau i Maria Araujo, convocades amb la selecció espanyola, ni tampoc Magali Mendy, qui ha ofert un gran rendiment en els últims partits i viatjarà amb França.

Però abans de l'aturada l'Spar Citylift Girona té un compromís complicat a Fontajau davant el Gernika. Les basques són un dels equips més forts en els últims anys, i des del seu ascens el 2014 han aconseguit sempre entrar en play-off. A més, el conjunt entrenat per José Mario López ja sap el que és guanyar a Fontajau. Ho van fer en el tram final de la temporada passada, en el que va ser la primera derrota de les gironines a casa en competició domèstica (66-72). Aquesta temporada, les basques amb només dues ajudestades derrotes: a la pista del València i a casa contra Tenerife.

Per això, David Muñoz avisa que és un «partit marcat en vermell al calendari perquè és un dels rivals més complicats de tota la Lliga». Aquest any, les basques s'han reforçat bé amb les jugadoreses espanyoles Gabi Ocete o Belen Arrojo, i també amb la pivot sèrbia Nikolina Milic. Un cinc molt dur que fa de mitjana 15 punts per partit i gairebé 7 rebots. A elles s'hi ha de sumar la jugadora exterior nord-americana, Julie Wojta, que juntament amb Julia Dietrick són les que porten el joc exterior de l'equip. En tot cas, Muñoz afirma que «haurem d'imprimir un ritme alt de partit, aprofitar els nostres avantatges en el joc interior i continuar amb el nostre joc» per sentir-se còmodes i guanyar el partit.