El Bordils aixeca el cap i guanya el Còrdova en el seu segon triomf del curs

El pavelló blanc-i-verd de Bordils va ser testimoni ahir de la segona victòria (29-26) dels pupils de Pau Campos des de principis de temporada. La víctima va ser el Cajasur de Còrdova. Els andalusos visitaven el feu gironí amb tres punts més que el Bordils i amb el triomf contra l'Alcobendas a la jornada passada com a bandera. En canvi, el Bordils venia d'encandenar cinc partits sense sumar cap punt. Tot i que amb l'escalf de la seva afició el Bordils és capaç de tot.

Uns ingredients que feien preveure que el xoc seria d'allò més igualat. I les apostes no van fallar. Als primers minuts d'enfrontament ambdós combinats es tornaven els cops de manera reiterada. Cosa que va fer que fins al minut 23 de la primera meitat no s'apreciés el desavantatge més notable fins aleshores: 9-12. Tot i això, el Bordils va treure forces i va marcar tres gols seguits per posar l'empat en el lluminós. Al final de la primera meitat el Bordils perdia per un gol. A la represa, el xoc va mantenir la mateixa dinàmica, fins que en el minut setze de la segona part els gironins van veure com aconseguien un avantatge de sis gols (25-19) gràcies a la diana de Palahí, que va estar molt encertat durant tot el partit i que va poder anotar-ne fins a set.

En els darrers minuts de partit el Cajasur va intentar apropar-se al marcador per intentar capgirar el resultat, però els seus esforços van ser en va. El marcador del blanc-i-verd reflectia el 29-26 definitiu per regalar a l'afició del Bordils el segon triomf de l'any i per veure com l'equip abandona les posicions de descens a costa del que faci avui el Zamora.