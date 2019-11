El Figueres inicia l'era Salamero amb il·lusió i ganes de convèncer

El Figueres inicia aquesta tarda una nova era amb Javi Salamero a la banqueta. Després d'aterrar al club alt-empordanès el passat mes de maig per ocupar el càrrec de gerent, l'exentrenador i exdirector esportiu del Girona ha passat a ser el màxim responsable tècnic del primer equip arran de la destitució de Xavi Agustí pels mals resultats. Els figuerencs són quinzens amb 11 punts –es troben a dos del descens– i, encara que no s'han sumat els 3 punts corresponents al partit contra el Reus ni han tingut un inici de competició «fàcil» pel que respecta als rivals, des de la junta directiva s'ha optat per buscar un revulsiu que generi regularitat donant confiança a un home de la casa. Salamero s'estrena avui a l'estadi de Vilatenim rebent la visita del Santfeliuenc (16.30 hores), que tampoc passa pel seu millor moment.

«Anímicament hi havia molts dubtes i així ens ho van manifestar els capitans. Amb l'arribada d'un entrenador nou, la plantilla rep aire per demostrar les seves qualitats. Sobretot els jugadors que menys participaven, tothom ha de ser últil i important», explica Salamero. En aquest sentit, es veurà un Figueres «predisposat, amb il·lusió i ganes per agradar a la nostra parròquia».

Tot i que el Santfeliuenc «és un rival incòmode amb arguments en atac i generós defensivament», el nou tècnic considera que «a l'equip no se li podrà retreure res perquè farà el possible per guanyar, mostrant-se agressiu i invulnerable». Salamero se sent «plenament capacitat» per redreçar el rumb dels blanc-i-blaus, a qui «els costa pair que hem perdut contra rivals inferiors». Així doncs, s'ha fixat «un objectiu a curt termini, que passa per centrar-se en el present i guanyar el pròxim partit». El tècnic té les baixes de Marc Gelmà i Pepu Soler, amb molèsties.