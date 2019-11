El Girona va com un tret

El Bàsquet Girona va sumar una nova victòria després de l'ensopegada de la setmana passada a Múrcia. El conjunt entrenat per Àlex Formento va superar el Pardinyes Lleida (84-62) en un partit que es va començar a decidir en el tercer període. Amb el triomf, els gironins tenen molt a prop la classifiació per a la final de la Copa LEB Plata que es disputarà el 28 de desembre. De fet, podrien classificar-se el cap de setmana vinent a Fontajau davant el Prat.

En els compassos inicials de partit els locals van trobar la seva inspiració en un Menno Dijkstra que va participar en totes les jugades d'atac del seu equip fins a l'11-8, amb 6 punts i dues assistències a Gerard Sevillano. La mala notícia pels de Fontajau era que els visitants trobaven tirs exteriros còmodes i es van posar per primera vegada per davant amb el 13-14, amb un total de tres triples anotats. De fet, Formento es va veure obligat a demanar temps mort quan faltava un minut per al final del primer període perquè els lleidatans havien ampliat l'avantatge fins als 7 punts (16-23) després de diverses errades dels locals en atac i que havien permès als visitants poder córrer i trobar espais. En l'atac posterior que va tenir, Moreno va fer el triple que posaria el definitiu al final dels primers deu minuts (19-23).

El Bàsquet Girona es va tornar a posar per davant en l'equador del segon quart (26-25). Els de Formento, tot i estar espessos en atac encara que trobaven llançaments prou còmodes, van saber treballar defensivament perquè el conjunt entrenat per Gerard Encuentra no pogués tirar amb facilitat, i així va ser. I en un partit tan igualat com el d'ahir, la diferència va estar en el rebot. Tot i que els visitants estaven fins des de la línia de 6,25, els gironins ho estaven en el rebot, tant ofensiu com defenisu, i això va permetre als de Formento gaudir de segones oportunitats en atac. A més, els locals trobaven amb facilitat els seus jugadors interiors i carregaven de falta els rivals. Però això no va impedir que els visitants marxessin amb un lleuger avantatge al descans (40-42).

Va ser el tercer quart que va trencar el partit. Els de Fontajau van començar amb una marxa més el tercer període i amb un parcial de 9-0 (49-42) en poc més de dos minuts van obligar a demanar temps mort a Encuentra. A partir d'aquí el conjunt de Formento es va trobar més còmode sobre la pista i ja no va deixar que els rivals s'aproximessin a menys de 4 punts. Els gironins podien córrer a la pista fent una gran defensa i trobaven bones opcions de llançament. Sevillano anotava dos tirs lliures quan faltava un minut per al final del tercer període que posava un màxim avantage de 14 punts per als locals (64-50), tot i que el quart va acabar amb 64-52.

No va tenir més història el partit en els últims 10 minuts. Els visitants es van arribar a posar a vuit punts (64-56), però la segona part del Bàsquet Girona va ser excel·lent en tots els aspectes. Víctor Moreno es va enfilar fins als 23 punts, i Dijkstra, Sevillano i Hester van estar immensos en puntuació i en rebot. Fins i tot, Formento va poder donar minuts a Ferran Díaz -anotant els dos últims punts del partit- i Adrià Moncanut. Tot per acabar guanyant de 22 punts (84-62).