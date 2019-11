L'Olot busca la tercera victòria consecutiva contra el Prat

L'Olot rep aquesta tarda el Prat (17.00 hores). Els de Raúl Garrido estaven angoixats buscant la victòria, però fa dues setmanes la van trobar i ara encadenen dues jornades consecutives sumant tres punts. Tot i això, el tècnic assegura que no estan centrats en les dades, sinó en el joc: «No pensem en si és la tercera consecutiva, sinó en la dificultat del partit, perquè venen molt exigits i tenen la necessitat de guanyar. Estem centrats en com jugar, que és el que fa que guanyem o no. Una victòria seria molt important però hem de centrar-nos en com plantejar el partit i enfrontar-lo com cal».

El conjunt barceloní, que ha tornat aquesta temporada a la Segona B, se situa en zona de descens i està a quatre punts de la salvació. L'equip de Pedro Dólera només ha guanyat un partit aquest curs, però s'ha imposat al camp del València Mestalla i ha empatat al Mini Estadi davant del Barça B. «Repeteixo, al grup 3 de Segona B no hi ha partits fàcils. Està més que demostrat. El Prat està necessitat i això és molt perillós», insistia a la prèvia. Garrido creu que la clau de la millora de l'equip en referència als resultats és que cada vegada s'entenen millor com a grup. «Més enllà del joc, aspecte en el qual hem estat molt regulars fins ara, hem millorat molt com a conjunt. Va haver-hi molts canvis a la plantilla a l'estiu i cada vegada som millor grup i ens entenem millor».

El tècnic no podrà comptar encara ni amb Blázquez ni amb Joel Arimany –en la recta final de la seva recuperació. El jove Arnau Comas torna després de dues setmanes d'absència per problemes físics.