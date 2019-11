L'Olot no passa de l'empat contra el Prat

L'Olot ha empatat aquesta tarda contra el Prat (0-0), en un partit sense gols que ha acabat amb el repartiment de punts entre ambdós equips.

Topant amb un rival tocat i amb la necessitat de sortir del descens, els homes de Raúl Garrido no han aconseguit treure tot el profit al seu joc que s'ha vist frustrat per la defensa del Prat. A la segona part, Xumetra ha tingut dues ocasions per obrir la llauna però aquestes han estat frustrades pel porter Andrés.

Amb l'empat, els garrotxins ja acumulen sis jornades consecutives puntuant.