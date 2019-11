El Madrid es retroba amb si mateix fent caure una pluja de gols a Ipurua

El Reial Madrid continua progressant amb el seu joc. Els de Zidedine Zidane ahir van deixar clara la seva autoritat, després d'atropellar l'Eibar (0-4) en un dels seus millors partits de la temporada. De fet, els blancs ja van deixar encarrilada la victòria a l'inici amb els tres gols que van aconseguir en qüestió de trenta minuts. Des de la derrota davant del Mallorca, el panorama a l'equip ha canviat i poden encarar l'aturada de seleccions amb la màxima felicitat i confiança. La millora futbolística va personificar-se en Hazard, que va mostrar la seva millor versió per ajudar a aprovar amb nota l'examen a Ipurua.

«Com els deixem entrar forts al partit, ens marcaran els mateixos gols que al Galatasaray», avisava José Luis Mendilibar a la prèvia. El missatge, però, no va arribar als seus jugadors. Tot això, sense treure mèrits a un Madrid que va sortir amb la lliçó apresa del que va passar-los fa gairebé un any enrere (3-0). Ni l'Eibar ni la freda i plujosa nit van poder frenar ahir els de Zidane. Amb variacions a l'onze inicial amb Modric per Kroos i Lucas Vázquez per Rodrygo, l'esquema del tècnic s'apropava més al 4-4-2. Els blancs van sortir endollats des del minut zero i en mitja hora van esborrar l'últim record a l'estadi de l'Eibar. La banda esquerra visitant va ser un autèntic malson per al sempre atrevit equip de Mendilibar, desesperat en veure com els debilitaven i el poc mal que generava la seva pressió.

A tot això, s'hi va afegir una altra tarda inspirada de Benzema i de, per fi, Hazard. Ràpid en atac i oferint la seva qualitat, la connexió francesa amb el '9' i Mendy van ser clau perquè Dimitrovic patís tensió des de l'inici. Després d'un parell d'avisos, el Madrid va obrir la llauna amb una diana de Benzema, que va engaltar una pilota morta. Abans que l'Eibar pogués tenir temps per reaccionar, Hazard va retallar a un De Blasis poc oportú. Sergio Ramos va fer la resta tranformant el penal.

La pluja, a banda de la meteorològica, va agafar més intenistat amb una altra sortida col·lectiva del conjunt madrileny. L'assistència del 7 belga per a Lucas Vázquez i un altre penal de Cote, aquesta vegada materialitzat per Benzema, van ser-ne els factors determinants.



El Madrid es relaxa

Amb el partit per la mà, el Madrid va permetre's el luxe d'abaixar el ritme i permetre a l'Eibar acostar-se a la seva àrea. Els locals van intentar enganxar-se al partit amb dues ocasions d'Escalante i Enrich que no van trobar la porteria de Courtois.

A la represa, els de Mendilibar van pressionar amb insistència però el Madrid va sobreviure recuperant el control de la pilota i donant l'oportunitat de brillar a Vinicius, Isco i Brahim.