Messi s'exhibeix a pilota aturada

Tres gols de Leo Messi a pilota parada, un de penal i dos llançaments de falta, a més d'un altre de Sergio Busquets van portar el Barça al lideratge de La Lliga després de derrotar el Celta (4-1), en un partit amb més gols que futbol per part dels blaugranes.

Leo Messi va marcar la diferència, sobretot a pilota aturada. L'argentí va ser l'espurna en un partit pla, en què el Barça tampoc va donar mostres de millora. És igual el rival que estigui davant, perquè a aquest Barça se li veuen les costures, incapaç de trobar la seva millor versió, tot i que ahir Ernesto Valverde va rebuscar en la seva alineació i va plantejar algun canvi.

El coneixement que Òscar Garcia Junyent té del Barça, a qui segur que ha vist jugar més que al seu equip, el Celta, va ser determinant en el plantejament. Va apostar el nou tècnic del conjunt gallec per un equip per pressionar molt amunt, amb tres centrals buscant fer mal als blaugranes. I davant els dubtes, el Barça va estar uns quants minuts en l'inici del partit a mercè del rival que, tot i que no tenia ocasions de gol, va començar jugant molts minuts al camp contrari.

Va posar Valverde Sergi Roberto de migcentre, Umtiti com a acompanyant de Piqué, va tornar Arthur a l'equip i li va donar minuts a Ansu amb Messi i Griezmann a la davantera. Però no va funcionar. La pilota no corria, el futbol no fluïa i només alguna espurna de Leo Messi animava els espectadors. Tot va canviar en una jugada del dominicà Junior Firpo, que va recuperar una pilota després d'una acció reclamada com a falta d'Arthur per part dels gallecs. Junior va centrar i Aidoo va rebutjar la pilota amb la mà. El penal el va transformar Messi (1-0, m. 23). Poc abans es va lesionar Semedo, Busquets va entrar per ell i Sergi Roberto va tornar a lateral.

El gol va fer mal al Celta, el partit ja era del Barça, que va tenir alguna ocasió per posar el 2-0, però en l'única que va tenir el Celta va empatar. Pape Cheikh va recuperar una pilota, Messi va intentar frenar-lo, però l'àrbitre va assenyalar una falta protestada prop de la frontal de l'àrea. El magnífic llançament del central uruguaià Lucas Olaza va superar la barrera i va sorprendre Ter Stegen (1-1, m. 42). Però just en l'última acció del primer temps, una falta sobre Arthur va permetre a Messi posar el 2-1, després d'un altre magnífic llançament directe.

I el segon temps va començar com va acabar el primer, amb un gol de Messi per decidir el partit. De nou Messi, una altra vegada en un llançament de falta i per l'esquerra de Rubén Blanco.

L'argentí, en el 48, va posar el 3-1 i pràcticament va tancar el partit davant d'un rival sense respostes. Tot i la golejada, que va culminar Sergio Busquets en el minut 85, el Barça no va mostrar molta millora en el seu joc, però recupera el lideratge i Messi, per quaranta-cinquena vegda en la seva carrera, va tornar a emportar-se la pilota a casa.