El Peralada visita el sempre complicat Narcís Sala amb la intenció de refer-se

La derrota contra l'Hospitalet (0-3) va frenar en sec la progressió d'un Peralada en ratxa ascendent, que començava a olorar d'aprop la lluita per objectius més ambiciosos com ho seria el play-off. Els d'Albert Carbó van caure en el parany del segon classificat mostrant-se erràtics defensivament, però avui tenen una nova oportunitat al Narcís Sala per refer-se i millorar la seva imatge (12.00 hores). Això sí, no serà fàcil.

Al davant, trobaran un Sant Andreu en línia ascendent que encara no ha perdut mai a casa i acumula dos triomfs consecutius, situant-se tercer a 4 punts del líder.