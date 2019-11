Victòria del Girona a Vic i derrotes de Lloret i Palafrugell contra els potents Liceo i Barça

Dos gols de Gerard Pujol en els darrers minuts del partit varen permetre al Garatge Plana capgirar el marcador i emportar-se la victòria de la pista del Vic (3-4) en l'única victòria dels tres equips gironins a l'OK Lliga. De fet, els altres dos ho tenien molt complicat perquè jugaven contra el dos millors equips de la competició: Liceo i Barça.

En el duel entre els quatre germans Grau, el Lloret es va avançar amb un gol d'Àlex, però, poc després, el seu germà Marc va empatar el partit per al Liceo, que acabaria guanyant amb dos gols més de Di Benedetto i Platero. També ho va intentar el Palafrugell, que es va arribar a posar dos cops per davant contra el Barça, 1-0 de Canet i 2-1 de Vives, però els blaugranes ja varen arribar per davant al descans (2-3) i varen acabar imposant la lògica (2-6).