El Banyoles guanya l'Igualada i allarga el seu estat de gràcia

Ahir les grades del Miquel Coromina i Morató de Banyoles feien goig. I no és per menys, ja que el club blanc-i-blau presentava tots els equips que conformen la disciplina banyolina abans del duel entre la primera plantilla i l'Igualada. Un enfrontament que havia de servir perquè els pupils d'Adam Fontes continuessin amb la bona dinàmica i per posar la cirereta i clausurar de la millor manera la festa de presentació. Encomanats per això els banyolins no van fallar.

L'Igualada visitava ahir el Pla de l'Estany sabent que una victòria els faria sortir de les posicions de descens. Per això, l'equip barcelonès va començar el partit amb gosadia: les primeres ocasions del partit van ser pels visitants tot i que l'igualtat va romandre durant els primers minuts de xoc. En part gràcies al poder defensiu que porta desplegant el Banyoles des d'el començament de curs: ha rebut dotze gols en dotze jornades, deixant la porteria a zero en quatre ocasions. Però amb el pas dels minuts els jugadors de Fontes van anar fent-se amos i senyors de l'esfèric, i abans que el col·legiat Albelda Bárcena decretés el final dels primers quaranta-cinc minuts, van disposar de dues bones ocasions per obrir la llauna: primer a través d'una rematada acrobàtica d'Andreu i després a través d'un fort xut d'Adrià Casanova.