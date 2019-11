Un Girona B goleja el Sabadell Nord en un altre partit molt complet

El Girona B va sumar una nova victòria golejant el Sabadell Nord per 4 a 0, que fa que es mantingui al capdavant de la classificació. El filial gironí va ser el dominador del partit durant els 90 minuts de joc, fent un partit molt complet. Els locals es van avançar per mitjà de Noah i, tot i que no van fer el 2-0 fins passat el quart d'hora de la segona part, no van patir per aconseguir el triomf.