Un gol en el darrer sospir ensorra el bon partit de l'Escala a Mataró

Just abans del xiulet final va arribar el gol de Fran Ochoa, després d'una falta, que significava la derrota de l'Escala. Els gironins, que van disputar un partit molt igualat tant en arribades com en perill, no van saber conservar un empat molt valuós contra un dels rivals cridats a lluitar per l'ascens. Jam havia fet l'empat escalenc 20 minuts abans a centrada de Marçal. Cal destacar que a l'inici de la represa l'estadi es va quedar sense llum durant 15 minuts.