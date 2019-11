L'amarg gust de la derrota

A Girona, dissabte a la nit, l'afició es fregava les mans per la inesperada derrota del Perfumerías Avenida a Lugo aquella mateixa tarda. Guanyant el Gernika, l'Uni consolidava el lideratge, amb dos triomfs de marge respecte a l'etern rival, i feia encara més bo el triomf de Salamanca d'una setmana enrere. Però una cosa és el que la imaginació pugui generar i l'altra, a vegades molt diferent, la realitat. I ahir la realitat va ser que el Gernika va trencar la imbatibilitat de l'Uni, que a més va fer-ho a Fontajau, i que, per tant, va donar un toc d'atenció a l'equip d'Èric Surís just set dies després d'haver tocat el cel a Wutzburg. Tot continua com estava. O no, una mica més igualat, perquè al furgó de perseguidors de l'Uni, que segueix líder, hi ha, a banda del Perfumerías Avenida, el València i el Cadí. Un triomf per sota i amb el crit d'alerta d'Èric Surís ressonant: «aquesta serà una lliga molt competitiva, que no tindrà res a veure amb les de 26 o 25 victòries pel primer classificat al final de la fase regular».

L'Spar Citylift pràcticament sempre va anar a remolc del Gernika i quan va aconseguir posar-se per davant al marcador, no va tenir prou lucidesa per obrir forat. Tot plegat va conduir el partit a un cara o creu que va resoldre's pel bàndol visitant. Un triple de Roundtree, que va liderar amb la seva versatilitat les visitants, situava un 64-67 ben poc esperançador a dos minuts del final, i l'Uni mira que en va tenir, d'ocasions, per capgirar-lo, però totes van sortir aigua. Mendy va tenir dos tirs lliures, però només en va fer un (65-67) i tot i que Araujo va agafar el rebot, la francesa va errar l'intent de tres punts. A continuació, errades pels dos bàndols, una personal de Palau a Dietrick, i un únic tir convertit (65-68). Quedaven 20 segons i tot el que va poder fer l'Uni va ser fallar dos triples més (Palau i Coulibaly), amb dos tirs lliures també errats del Gernika ( Wojta) pel mig.

El partit ja s'havia obert amb un 0-9 de parcial que, si bé l'Uni va capgirar al final del primer quart (22-21), ja va dur les de Surís a remolc de bon principi. Que al descans Sykes i Buch encara no haguessin anotat era un altre mal símptoma i tot i l'aparició de l'americana a l'últim quart, l'Uni va confirmar que ahir feia tard.