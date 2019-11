L'estrena de Salamero a la banqueta no és suficient per desencallar el Figueres

El col·lapse del Figueres s'allarga una jornada més. L'equip blanc-i-blau continua sense trobar la tecla per progressar i ahir va esgarrapar un empat sofert contra el Santfeliuenc (1-1) en el debut de Javi Salamero a la banqueta, que ha de ser l'encarregat de canviar el rumb de la Unió després de la destitució de Xavi Agustí pels mals resultats. La fortuna no somriu als figuerencs. L'expulsió d'Ayala al minut 27 va ser determinant

Com va avançar el tècnic a la prèvia, el Figueres de Salamero va anar directe al gra. Pressionant amb caràcter. Només començar el partit, Genís Balaguer va avisar el Santfeliuenc amb un xut llunyà que sortia per damunt del travesser. El rival, però, també volia dominar la pilota. Així que no va dubtar a apropar-se a l'àrea blanc-i-blava. Després d'una gran ocasió frustrada que va sortir de les botes d'Ousman, Ivan i Bora, va caure la gerra d'aigua freda a causa de l'expulsió amb vermella directa d'Ayala. Amb un home més, el Santfeliuenc immediatament va posar-se per davant del marcador.

Per capgirar la situació, Salamero va recórrer als canvis abans del descans fent entrar Mario i Reñé per Modest i Ousman. Va costar, però a poc a poc el Figueres va recuperar la confiança. A la segona part, Duba va ser letal en un contraatac per posar l'empat a Vilatenim. A partir d'aleshores, els figuerencs van saber patir per aguantar el resultat fins al final.