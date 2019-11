El Lloret suma un empat davant del Parets gràcies a un gol de Peque

El Lloret no va passar de l'empat davant d'un dels equips que encara no ha sumat cap victòria aquesta temporada, el Parets. Malgrat aquest fet, els del Vallès només havien perdut un sol partit al Municipal Josep Seguer, el de la tercera jornada davant el Girona B. Peque, un cop més, va ser l'encarregat d'obrir la llauna, però un gol d'Otman a l'inici de la represa va posar l'empat definitiu. Malgrat els intents d'uns i altres el marcador no es va moure.