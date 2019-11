El Quart suma el cinquè triomf consecutiu a la pista del Maristes Ademar

El Quart va sumar la cinquena victòria consecutiva després de superar el Maristes Ademar (53-61) a Badalona. Un triomf que deixa un triple empat al capdavant de la classificació. Els de Carles Ribot tenen un balanç de set victòries i una derrota. El mateix balanç que tenen el Vic i l'Igualada després de la victòria de dissabte dels igualadins a la pista dels vigatans (69-70).

Tot i que els visitants no van aconseguir obrir un forat còmode en el marcador, sí que van saber jugar sota pressió i controlar el partit amb avantatges no massa amplis. Prova d'això és que al descans s'hi va arribar amb un ajustat 29-31. Una puntuació baixa que es va mantenir amb la segona part a conseqüència de la falta d'encert dels dos equips i també per la bona defensa. Tot i així, els de Ribot van aconseguir superar al seu rival al final (53-61).