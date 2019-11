Victòria de prestigi del Peralada per recuperar l'autoestima

Cada dia que passa, el Peralada s'agrada més. Convenç. Després de la relliscada contra l'Hospitalet, els d'Albert Carbó van aprendre bé dels seus errors per assaltar ahir el Narcís Sala. La victòria de prestigi davant del Sant Andreu (1-2), que perdia la imbatibilitat al seu feu, amb un autogol del porter Segovia –conseqüència d'una obra d'art de Ritxi des de córner– i la diana de Bertomeu van permetre que els xampanyers recuperin l'autoestima, mirant amb bons ulls la part alta de la taula.

Com era d'esperar, els andreuencs no van posar-ho fàcil. La seva pressió de seguida va notar-se a l'àrea del Peralada, que plantava cara ben ordenat sobre la gespa. Tenint-ho en compte, els de Carbó van treure suc a l'estratègia amb una acció sensacional de Ritxi des de córner per obrir la llauna. A la represa, un cacau llunyà de Bertomeu va ser clau per sentenciar un duel que els locals intentarien empatar fos com fos. Al 65, Roger va retallar distàncies però Aroca va impedir la resta.