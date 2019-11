Doble derrota quatre anys després

L'aposta de Juan Roig (Mercadona) pel bàsquet femení a València, el creixent potencial dels equips bascos -Gernika, Guipúscoa, Araski-, la continuïtat d'una mateixa idea a la Seu d'Urgell, l'ambició de places més noves com Lugo o Tenerife... Des de dins de l'Spar Citylift Girona i del Perfumerías Avenida fa temps que es posen sobre la taula dades com aquestes per mirar de fer entendre que la Lliga Femenina-1 ja no és la mateixa de fa uns anys i que la temporada no serà un passeig militar d'ells dos fins arribar a la final del play-off. Però com que, parlant precisament de títols de Lliga, gironines i castellanes s'han enfrontat en les cinc últimes finals ben pocs aficionats s'ho acabaven de creure. Almenys fins a aquest cap de setmana, quan dissabte el Perfumerías Avenida perdia a la pista de l'Ensino Lugo (68-62), i l'endemà l'Spar Citylift Girona es deixava la seva condició d'invicte a Fontajau contra el Gernika (65-68). Una doble derrota dels dos grans en una mateixa jornada de Lliga, una combinació que no es produïa des de feia més de quatre anys quan, en la primera jornada de la temporada 2015-16, l'Avenida perdia a la pista del Conquero (69-47) i l'Uni es deixava sorprendre a Fontajau pel CREF Hola! madrileny (67-69).

«Es va comentar molt a l'estiu, i ara sembla que la gent se n'hagués oblidat, aquesta Lliga és molt competitiva i no serà una temporada d'aquelles en què els dos primers classificats l'acabem amb 25 o 26 victòries; no ho dic perquè perdés l'Avenida a Lugo i nosaltres contra Gernika, sinó perquè és així: València és un equip molt fort, Gernika, Cadí, Tenerife... Tindrem molts més partits complicats», analitzava diumenge Èric Surís parlant d'una competició on, per exemple, en vuit jornades l'Avenida ja ha perdut més partits que en totes les lligues regulars completes de les últimes quatre temporades. La de dissabte a Lugo va ser la primera derrota en Lliga del Perfumerías contra un rival que no fos l'Uni des de l'esmentat 69-47 a la pista del Conquero del 25 de setembre del 2015. Després de la derrota contra l'Ensino, Miguel Àngel Ortega retreia «la falta de compromís amb el treball» de les seves jugadores i a la mateixa web del club de Salamanca es titula la crònica del partit amb un poc corporatiu «Avenida peca d'indolència a Lugo». Fos pel poc compromís que denunciava Ortega o pel bon partit de l'Ensino Lugo, novè classificat de la Lliga amb tres victòries i tres ensopegades, l'ensopegada de dissabte no es pot comparar amb la de fa quatre anys a Huelva. Aquella va ser en la primera jornada i, després, el Perfumerías no perdria cap més partit en tota la Lliga regular encara que el deficient rendiment a Europa i la derrota en la final de Copa contra un altre cop el Conquero acabaria costant el càrrec al llavors entrenador Alberto Miranda.

En aquella primera jornada de la temporada 2015/16, l'estiu següent que l'Uni guanyés el seu primer títol de Lliga, l'Avenida va seguir confiant en Miranda per entrenar l'equip mentre el club gironí li donava la primera oportunitat en un club gran a Miguel Àngel Ortega. I en la primera jornada, tots dos van perdre. El Perfumerías a la pista d'un Conquero liderat per Haley Peters, 25 punts, i Rosó Buch, 15 (69-47): i l'Uni, que acabava de guanyar la Supercopa contra el mateix Avenida amb la brillant presentació de Chelsea Gray, en una sorprenent derrota contra el CREF Hola que liderava l'ara jugadora del Tenerife Lyndra Weaver (67-69).

Des de llavors, en cap més jornada de Lliga, Uni i Avenida no han tornat a perdre a la vegada. En la temporada 2016/17, l'equip de Salamanca només va perdre un partit en la fase regular. Va ser en la cinquena jornada contra Gernika, 62-51 en un dia on per l'Avenida només va respondre a bon nivell Adaora Elonu; mentre que aquell cap de setmana l'Uni va derrotar el Zamora a Fontajau amb 17 punts d'Artemis Spanou i d'Ify Ibekwe (81-72). El curs següent, 2017/18, el Perfumerías Avenida també només va deixar escapar una derrota en la Lliga regular. També en la cinquena jornada, però en aquell cas al Würzburg i contra el Ferrol de María Araújo i Bea Sánchez (50-54). En canvi, l'Uni aconseguia l'endemà una contundent victòria a Vitòria contra l'Araski (53-88).

Finalment, la temporada passada el Perfumerías Avenida només perdria un partit de Lliga regular. Va ser, encara amb Lino López a la banqueta, a Fontajau contra un Spar Citylift Girona que li passaria per sobre amb un dolorós 79-53 que acabaria sent el principi el final de l'etapa del tècnic gallec a la banqueta castellana. Amb el retorn d'Ortega, l'Avenida no va tornar a perdre cap més partit de Lliga regular, però sí els dos de la final que donarien a l'Uni el segon títol de Lliga de la seva història.