L'Uni no tornarà a jugar fins al diumenge dia 24

Els compromisos de seleccions en les denominades «finestres FIBA» aturen ara tant la Lliga Femenina-1 com l'Eurolliga i l'Spar Citylift Girona no tornarà a jugar fins al proper diumenge 24 de novembre. Aquell dia, l'Uni visitarà la pista de l'Al-Qazeres a les 12 del migdia, mentre que el dijous següent arribarà una cita clau amb la visita del Dinamo de Kursk a Fontajau en l'Eurolliga. L'equip de Roberto Íñiguez i Marta Xargay era el gran favorit del grup, però la seva darrera derrota a casa contra el Fenerbahçe el farà arribar més pressionat. Aquests dies, Èric Surís podrà donar un descans a l'equip del qual no podran gaudir Laia Palau i María Araújo, convocades amb la selecció espanyola, i Magali Mendy, amb la francesa.