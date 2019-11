El Girona jugarà la Copa LEB Plata si guanya dissabte el Prat a Fontajau

El Bàsquet Girona tindrà aquest dissabte a Fontajau la primera de les dues oportunitats que li venen per assegurar la seva classificació per la Copa LEB Plata, que el proper 28 de desembre enfrontarà els dos campions d'hivern de les dues conferències de la categoria. A falta de dos partits per acabar la primera volta el Girona (est) i el Juaristi (oest) tenen l'objectiu ben a prop. L'equip d'Àlex Formento presenta un balanç de 8-1 i guanyant un dels dos partits que els resten (Prat i Albacete) ho tindran matemàticament assegurat. El primer mach-ball és dissabte, de nou a casa, en el segon derbi consecutiu (19.00).

La victòria dels gironins davant del Pardinyes en la darrera jornada combinada amb l'ensopegada del Múrcia precisament davant del Prat ha aclarit força les opcions de la conferència est. El Bàsquet Girona mana la classificació amb 8-1 i per darrere té el Menorca (7-2) i ja un parell de triomfs per sota el Múrcia i el Prat (6-3). Si els de Formento guanyen el Prat sumaran un balanç de 9-1 i ja seran inabastables tant per als barcelonins com per al Múrcia. I com que amb el Menorca hi tenen l' average guanyat (69-60 a Fontajau), passés el que passés en la darrera jornada de la primera volta, el bitllet per la Copa i el lideratge seria per als de Girona. Guanyar el Prat també té un doble premi, perquè és d'aquells triomfs que suma, ja que probablement acabaran jugant la fase d'ascens i s'arrossegaran els balanços contra els equips de conferència que la disputin. El darrer rival de volta és l'Albacete.

De moment la temporada està sent molt reeixida per a l'equip d'Àlex Formento, líder indiscutible del grup est, que únicament ha perdut un partit, fa un parell de jornades a Múrcia. El premi que té el club a tocar és poder optar al primer títol a escala estatal de la seva història. El Bàsquet Girona tot just fa tres anys que té un equip sènior (va nèixer com a escola de bàsquet impulsada per Marc Gasol el 2014) i si confirma la classificació per la final de la Copa LEB Plata, se la jugaria amb el primer classificat de l'oest, un Juaristi d'Azpeitia que domina aquell grup amb idèntic balanç, 8-1.

La normativa de la FEB diu que aquesta temporada la final de la Copa LEB Plata estarà organitzada pel campió del grup oest al final de la primera volta, amb la qual cosa no hi ha opcions de poder buscar el títol a Fontajau. Més enllà d'aquesta competició, però, el gran objectiu és l'ascens a LEB Or i, de moment, el camí està ben traçat per arribar a la segona fase, la decisiva, amb el millor balanç de victòries possible.