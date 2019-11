La nova Supercopa a Aràbia Saudita porta un Barça-Atlètic a semifinals

València-Reial Madrid i Barcelona-Atlètic de Madrid seran les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a Yeda (Aràbia Saudita), segons el sorteig celebrat ahir a la Ciutat del Futbol. El torneig, de nou format de final entre quatre, es jugarà a l'estadi Rei Abdullah de Yeda, amb capacitat per a 62.000 espectadors. La primera semifinal es disputarà el dimecres 8 de gener entre valencianistes i madridistes, la segona l'endemà entre blaugranes i matalassers, i la final quedarà per al diumenge 12 de gener.

José Luis Gayá (València), Sergio Busquets (Barcelona), Sergio Ramos (Reial Madrid) i Saúl Ñíguez (Atlètic de Madrid) van ser els encarregats d'extreure les boles per determinar les semifinals, en un sorteig celebrat aprofitant la concentració de la selecció absoluta i poc després que la Federació Espanyola (RFEF) confirmés que Yeda és l'escenari escollit, després de jugar la darrera edició a Tànger a partit únic.

El sorteig va comptar també amb la participació del president de la Federació, Luis Rubiales, i del príncep Abdullaziz bin Turki Al-Faisal d'Aràbia Saudita. «Avui puc assegurar que dones i homes acudiran en igualtat al partit. Per a nosaltres representava un repte. Volem liderar un pla formatiu molt ambiciós i l'inici d'una competició domèstica femenina», va explicar Rubiales. En aquest sentit, les dones podran accedir a l'estadi sense cap veto i vestint la roba que vulguin, segons va confirmar el president federatiu.

L'acord entre les dues federacions es prolongarà durant tres anys, a raó d'uns 40 milions d'euros per cada un, i la RFEF va defensar que va tenir en compte per portar-la allà que «la llunyania i el canvi horari fossin la menor possible» i també «la viabilitat econòmica en un moment en què a alguna institució no li interessava que la Federació prosperés». Rubiales també va reiterar que el Vila-real-Atlètic no es pot jugar a Miami, com vol La Lliga, perquè només es poden dur a fora competicions com la Supercopa».

El president també va admetre que hi ha un club dels quatre -el València-, que no està d'acord amb el repartiment econòmic. «Li hem proposat un arbitratge. Hi ha una part que són els premis, que són iguals, i després un altre apartat que va en funció de la història, això passa en qualsevol lliga, a la Champions...», va afegir.