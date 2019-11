David Villa anuncia la seva retirada als 37 anys

El davanter David Villa, màxim golejador històric de la selecció espanyola i exjugador, entre d'altres, del Barça, del València i de l'Atlètic de Madrid, ha anunciat aquest dimecres la seva retirada com a futbolista professional un cop acabi aquesta temporada amb l'equip japonès Vissel Kobe.



"Després de 19 anys com a professional he pres la decisió de deixar el futbol al final de temporada. Gràcies a tots els equips, entrenadors i companys que m'han permès gaudir d'aquesta carrera somiada. I a la meva família per donar-me suport sempre en els moments difícils", ha assenyalat David Villa en el seu compte oficial de Twitter.



L'asturià, que al desembre farà 38 anys, ha apuntat que el seu "objectiu" és afegir a la seva carrera esportiva la Copa de l'Emperador que disputarà amb el Vissel Kobe el proper 1 de gener. "A partir de llavors, continuaré gaudint amb tots els projectes en què estem treballant amb el DV7 Group. Gràcies per tot el vostre afecte", ha sentenciat.





Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. Y a mi familia por siempre apoyarme en los momentos difíciles. pic.twitter.com/DpvnM8XUI4 — David Villa (@Guaje7Villa) November 13, 2019