L'Spar Citylift Girona triplica els abonats en dos anys i ja en té 2.400

Ara fa tot just un parell d'anys, i tot i haver guanyat la Lliga el 2015 per primera vegada, l'Spar Citylift Girona tot just tenia 800 abonats. El bàsquet femení estava arrelant a la ciutat, però el club encara no havia tocat sostre. Avui l'Uni supera els 2.400, una xifra que triplica la de dos cursos enrere, i que representa el sostre històric del club. Aquesta gran resposta de l'afició ha sorprès fins i tot la mateixa junta, que admet sense embuts que s'han superat les seves previsions. «Ens havíem marcat l'objectiu d'arribar als 2.200 abonats però hem superat la xifra i hem cobert la part que teníem pressupostada en aquest concepte», deia ahir el president, Cayetano Pérez.

L'Uni tenia el temor a principi de temporada que els números d'aquest any, amb el pressupost i l'equip més ambiciós de la història, no es poguessin cobrir. Però a poc a poc les coses s'han anat posant a lloc i la part que correspon a l'afició està perfectament coberta. «La gent ha agafat consciència que aquest és un espectacle que té un preu», raona Cayetano, que assegura que aquest curs han triplicat els ingressos per la venda de carnets respecte al curs passat. Amb el retorn a l'Eurolliga el club va fer una puja dels abonaments, però això no ha restat, sinó el contrari, l'interès per fer-se soci. Aquest augment de la massa social era un repte de l'actual junta que s'ha fet realitat.

Cayetano Pérez està especialment satisfet per la resposta de la gent en els partits que l'equip juga a casa. Diumenge contra el Gernika Fontajau feia goig, amb més de 3.000 espectadors. I ara per veure l'Uni «paga tothom, qui no és abonat sap que l'entrada val 10 0 15 euros en funció del partit i el rival que sigui». El club ha fidelitzat l'afició i ara l'objectiu és seguir creixent en àmbit esportiu. L'ensopegada contra el Gernika va impedir que es pogués treure un marge de dos triomfs sobre el Perfumerías Avenida, però a pesar d'això l'Spar Citylift segueix liderant la Lliga Femenina Endesa, amb una victòria d'avantatge.

«Va ser una derrota inesperada, fruit del cansament i l'acumulació de partits que portàvem», considera el president de l'Uni. A més Cayetano Pérez va dir que «ens falten dues jugadores, Núria Martínez, que se segueix recuperant de la lesió, i Sonja Petrovic, que esperem que arribi a primers de desembre».