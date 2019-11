Els socis del Sarrià hauran de recollir una invitació per al derbi amb el Bordils

A un mes vista de l'esperadíssim derbi de Divisió d'Honor Plata, a Sarrià ja han començat a treballar en la logística del partit. Conscients, des de la junta, de les limitacions d'aforament que ofereix el seu pavelló, s'ha optat per controlar rigorosament l'accés al pavelló el dia que el visiti el Bordils. Es vol evitar que hi hagi un excés de públic a la grada i per això es limitarà l'entrada a uns 500 aficionats. A partir d'aquest divendres els socis podran recollir les invitacions (totalment gratuïtes) que es posaran a la seva disposició i que serà indispensable mostrar el dia del partit, juntament amb el carnet. En principi el Sarrià-Bordils està programat pel dissabte 14 de desembre a les 7 de la tarda.

Aquestes invitacions es podran recollir al pavelló tots els dilluns i els divendres de 19 h a 21 h, i també els dies de partit de qualsevol dels equips del club. Cada soci tindrà dret a una invitació i s'entregaran per ordre estricte de demanda. L'últim dia que estaran a disposició de l'afició serà el proper divendres 29 de novembre. Després la junta valorarà quantes localitats ha repartit i decidirà què fa amb les que puguin quedar encara lliures, o en cas que hi hagi hagut una demanda molt alta. En aquesta segona situació, una de les possiblitats seria estudiar la instal·lació d'una pantalla gegant a Sarrià per seguir el partit.

El vicepresident Jordi Paretas creu que «no hem de tenir problemes per encabir tots els socis que vulguin anar al partit». Aquesta temporada diu que la punta màxima d'aficionats, amb el pavelló ple, ha sigut coincidint amb la presentació dels equips, quan es va arribar als 550 espectadors. Segons Paretas, però, «el Sarrià té uns 800 socis i de cara a un partit tan esperat com el derbi contra el Bordils pensem que hem de tenir molt rigor en el control de l'entrada». Tot i que hi ha més socis que aforament al pavelló, la previsió és que la instal·lació s'ompli sense deixar ningú al carrer, però tampoc forçant situacions de risc per possible overbooking.

El Sarrià també ha parlat amb la junta del Bordils per exposar-los que difícilment els podran facilitar més de les 10 entrades que, per protocol, el club reserva al rival en cada jornada. Una situació que també es pot produir en el partit de tornada a Bordils, en un pavelló que té un aforament un pèl superior però on tampoc s'hi poden situar gaire més de 800 espectadors. Paretas afirma que «les relacions entre els dos clubs són molt bones i tots entenem que és complicat que els nostres aficionats puguin anar a la pista contrària perquè l'espai és el que és».

Una possible solució a Sarrià, en el partit de la primera volta, en cas que la demanda de l'afició fos molt alta seria instal·lar una pantalla gegant al costat del pavelló per tal que tothom qui ho volgués pogués seguir el derbi. En tot cas Paretas va voler fer una crida als seus socis per tal que quan més aviat millor recullin la invitació si volen assistir al derbi i va recordar que la data límit és el dia 29. Si sobressin localitats, es plantejarien posar-les a la venda o cedir-ne alguna al rival.