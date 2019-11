Tots els gols de la 13a jornada de la Lliga Santander

Betis-Sevilla (1-2)

La millor efectivitat del Sevilla, que va aprofitar les seves poques ocasions per fer dos gols, un a cada part, li va donar el derbi del Benito Villamarín (1-2) de la Lliga Santander davant un Betis que va aconseguir empatar abans del descans i ho va intentar un altre vegada a la segona part, sense sort.

Barça - Celta de Vigo (4-1)

Tres gols de Leo Messi a pilota parada, un de penal dos llançaments de falta, a més d'un altre de Sergio Busquets, van permetre al Barça ser líders de la competició després de derrotar al Celta (4-1), en un partit amb més gols que futbol per part dels blaugranes.

Eibar - Reial Madrid (0-4)

El reial Madrid, reforçat de confiança per la seva golejada davant el Galatasaray, va treure la piconadora a Eibar, va mostrar la seva millor cara, principalment a la primera part i va golejar al conjunt de Jose Luis Mendilibar sense compassió en un partit en el qual va manar des del primer minut de partit i gairebé no va donar opció als locals.

Athletic de Bilbao - Llevant (2-1)

Ander Capa, amb un esplèndid centre a Iker Muniain per empatar el partit, i una espectacular volea que va significar el 2-1 final, va liderar aquest diumenge la remuntada de l'Athletic al Llevant en el millor partit ofensiu dels de Gaizka Garitano des de principi de temporada.

Atlètic de Madrid - Espanyol (3-1)

De nou agafat a Álvaro Morata, el promotor de l'1-1 i el golejador del 2-1, l'Atlètic de Madrid va sortejar un partit compromès, va esquivar la crisi, va superar un altre primer temps alarmant i va remuntar a l'Espanyol, millor fins al descans, quan va sortir un conjunt matalasser totalment diferent.

Mallorca - Vila-real (3-1)

El Mallorca va conquerir aquest diumenge la quarta victòria de la temporada a Son Moix en derrotar 3-1 al Vila-real amb gols de Lago Junior i Dani Rodríguez, els dos de penal, i del japonès Take Kubo.

Reial Societat - Leganés (1-1)

Un gol de Youssef En Nesiry al segon temps dóna vida al cuer Leganés, que va fer bo el canvi d'entrenador en el debut del mexicà Javier Aguirre i va empatar 1-1 a la seva visita a la Reial Societat, líder tot i sumar un nou revés com a local.

València - Granada (2-0)

El València es va emportar els tres punts en joc davant el Granada (2-0) gràcies als gols de Daniel Wass i Ferran Torres, aquest últim en temps afegit, en un intens segons temps en el que els locals van ser millors que un combatiu rival que va mancar de capacitat ofensiva.

Alabès - Reial Valladolid (3-0)

Lucas Pérez va ampliar davant el Valladolid el seu rècord com a jugador de l'Alabès en marcar per setena jornada consecutiva i va segellar la victòria més ampla de l'equip basc (3-0) en aquesta lliga en un partit corresponent a la tretzena jornada.

Getafe - Osasuna (0-0)

El Getafe no va poder superar el mur construït per l'Osasuna i els dos equips van firmar un empat sense gols al Coliseum Alfonso Pérez en un partit amb poques ocasions que va desbaratar el debutant per accident Sergio Herrera.