David Villa es retirarà quan acabi aquesta temporada amb el Vissel Kobe

El davanter David Villa, màxim golejador històric de la selecció espanyola i exjugador, entre d'altres, del Barça, del València i de l'Atlètic de Madrid, va anunciar ahir la seva retirada com a futbolista professional un cop acabi aquesta temporada amb l'equip japonès del Vissel Kobe. «Després de 19 anys com a professional he pres la decisió de deixar el futbol al final de temporada. Gràcies a tots els equips, entrenadors i companys que m'han permès gaudir d'aquesta carrera somiada. I a la meva família per donar-me suport sempre en els moments difícils», va dir. L'asturià, que al desembre farà 38 anys, ha apuntat que el seu objectiu immediat és afegir a la seva carrera esportiva la Copa de l'Emperador, que disputarà amb el Vissel Kobe el proper 1 de gener.