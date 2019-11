Jorge Lorenzo confirma la seva retirada del motociclisme

El pilot espanyol Jorge Lorenzo ha confirmat la seva retirada del motociclisme després del Gran Premi de la Comunitat Valenciana que es disputa aquest cap de setmana al Circuit Ricardo Tormo



Lorenzo, en roda de premsa convocada de manera sorprenent aquest mateix dijous al matí i al costat del CEO de Dorna -organitzador del Mundial-, Carmelo Ezpeleta, abandona MotoGP malgrat tenir signat un segon any amb HRC.



"Sempre he cregut que hi ha quatre dies que són importants per a la vida d'un pilot. Quan debutes al Mundial, quan guanyes la teva primera carrera, quan guanyes el teu primer Mundial, cosa que no tothom pot aconseguir i que jo i molts hem aconseguit, i el quart és quan anuncies la teva retirada. Aquest dia ha arribat per a mi i estic aquí per anunciar que aquest diumenge serà la meva darrera carrera a MotoGP", va assenyalar Lorenzo.





¡OFICIAL! ?? JORGE LORENZO anuncia su RETIRADA del motociclismo ??



"Estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en #MotoGP y que después me retiro como piloto profesional"

La manca d'adaptació a la RC213V malgrat viatjar fins i tot a la fàbrica al Japó a la recerca de solucions, els accidents constants -lesió inclosa vertebral a causa de la caiguda a Holanda- i els mals resultats, amb l'onzena posició a França la seva millor actuació en aquest 2019, l'han portat a prendre aquesta decisió.El pilot mallorquí, de 32 anys,(2010, 2012 i 2105), sempre amb Yamaha, i dues en la de 250cc (2006 i 2007), amb Aprilia, més 68 victòries (47 en MotoGP, 17 en 250cc i 4 en 125cc).