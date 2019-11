Sonja Petrovic s'incorporarà a l'Spar Ciytlift Girona a principis de desembre

El dimecres 27 de novembre, l'Spar Citylif Girona rebrà a Fontajau el Dinamo de Kursk de la gironina Marta Xargay i de l'extècnic de l'Uni Roberto Íñiguez en un partit on l'expedició russa no es trobarà a la que va ser una de les seves grans estrelles les últimes temporades: Sonja Petrovic. L'aler sèrbia va fitxar aquest estiu per l'Spar Citylift, però continua al seu país recuperant-se d'una artroscòpia al genoll i no arribarà a Girona fins al cap de setmana següent. El club gironí té prevista l'arribada de Petrovic per al diumenge 1 de desembre, coincidint amb el partit de Lliga contra el Mann-Filter de Saragossa també a Fontajau, però no posa cap data perquè l'MVP de l'Eurolliga del 2017 s'estreni amb la seva samarreta. Des de l'Uni s'explica que no volen córrer més del compte amb Petrovic i, per moltes ganes de veure-la jugar que hi hagi tant al club com entre els aficionats, s'haurà d'anar amb precaució i pensar que la jugadora sèrbia no ha fet pretemporada. A Fontajau tenen clar que el més important no és si Petrovic juga abans o després de Nadal, sinó que estigui en bones condicions els mesos de gener, febrer i març quan la temporada visqui moments claus amb la segona volta de l'Eurolliga i amb la disputa de la Copa a Salamanca.

Això sí, quan Sonja Petrovic debuti amb l'Spar Citylift Girona ho farà com a Sonja Vasic, perquè igual que ha fet Tijana Ajdukovic, ara Tijana Andusic, Petrovic adoptarà el cognom del seu marit després de casar-se a finals d'aquest estiu amb el remer olímpic serbi Milos Vasic.

«Messi ve a jugar amb el Girona. Aquesta noia és molt i molt i molt bona». A l'estiu, Laia Palau no escatimava elogis cap a Sonja Petrovic, amb qui es retrobarà després d'haver coincidit a Praga, campiones de l'Eurolliga del 2015, assegurant que «tenir l'oportunitat de gaudir de Sonja Petrovic és màgic, m'inflaré a assistències». En quin moment es podrà començar a veure Laia Palau repartint assistències a Petrovic, o Vasic, amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona és ara mateix una incògnita. La idea és que un cop la internacional sèrbia s'hagi incorporat als entrenaments s'anirà valorant el seu nivell físic i d'adaptació al grup per veure quin dia pot començar a jugar.

En Lliga, passat el partit contra el Mann-Filter del dia 1, l'Uni té quatre compromisos abans de tancar el 2019: a Tenerife contra el Ciudad de la Laguna (8 de desembre), a Fontajau contra el Bembibre (15), a la pista del Cadí (21) i a València (28). I tres més en l'Eurolliga: a la pista del Schio italià (5 de desembre) i els dijous 12 i 19 de desembre a Fontajau contra el Montpeller i el Fenerbahçe. Després del canvi d'any, els primers partits també són a casa contra Zamora (5 de gener) i Lió (9).

La temporada passada, Sonja Petrovic va jugar amb el Dinamo de Kursk, subcampió de l'Euroliga, i a l'estiu va disputar l'Europeu amb la seva selecció acabant en el cinc ideal del campionat però, posteriorment, es va sotmetre a una artroscòpia per netejar un genoll on tenia molèsties des de feia temps. A Girona, Petrovic acabarà la recuperació que està fent a Belgrad.