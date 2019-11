Dur o no el Vila-real-Atlètic als Estats Units es decidirà en les properes hores

La Lliga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es van veure les cares ahir al Jutjat Mercantil Número 12, on es va arribar a la conclusió que el jutge Moisés Guillamón Ruiz haurà de decidir en breu si li dona o no la cautelar a la patronal per disputar a Miami el partit corresponent a la jornada número 16 entre el Vila-real i l'Atlètic de Madrid. La decisió s'hauria de prendre en 24 o 48 hores. La RFEF va aportar la seva versió afirmant que La Lliga «no té competències esportives, només comercials sobre la competició» i que, en ser només els «organitzadors», les seves competències «són zero». Així ho va expressar el seu advocat, Tomás González Cueto. Igualment, va parlar d'un rebuig per part de clubs com el Reial Madrid o el Barça de jugar als Estats Units. Al mateix temps, La Lliga criticava una «reiterada obstaculització», s'afirmava també que «no hem tingut cap oferta de cap empresa dels Estats Units per dur-hi la Supecopa. Ni la durem ara ni tampoc en els propers anys».