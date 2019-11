Girona es tornarà a convertir en la capital del «trail running»

La Cursa de Muntanya de Girona (CMG) es fa gran. Arriba a la seva novena edició i ho fa amb un cartell de luxe i tres proves que convertiran la ciutat en la capital del trail running aquest proper cap de setmana. Aquest diumenge, 17 de novembre, se celebraran la Transgavarres, el Trail i l'Express amb un miler de participants inscrits i decidits a donar-ho tot.

Obrirà foc la Transgavarres, un recorregut de 51 quilòmetres i 2.000 metres que sortirà de Palamós a partir de les 8 del matí per acabar a la plaça Sant Domènec de Girona. Toti Bes, el corredor amb més victòries de la distància, correrà en el format per a equips, mentre que Jordi Rabionet (TR Esports Parra) intentarà convertir-se en el primer corredor que s'imposa en totes les distàncies de la CMG. A les 9.30 s'iniciarà l'Express, una prova que compta amb 15 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu i en què Arnau Aranda (Inverse Team es presenta com un dels favorits a la victòria). Ja a les 10, també a Girona, començarà el Trail. Seran 24 quilòmetres i 1.1000 metres de desnivell. La lluita en categoria femenina està servida, amb candidates com Catilin Fielder (Club Trail Running Girona), Íngrid Ruiz (AE Matxuca) i Nicole Millar.