L'Olot presenta la seva nova aplicació oficial apta per a mòbils i tauletes

L'Olot va escenificar ahir al migdia el llançament de la nova aplicació del club, que ja fa unes setmanes que està en marxa. Es tracta d'un nou canal de comunicació dirigit no només als socis de l'entitat, sinó també a tots aquells aficionats que volen estar informats de l'actualitat institucional i del primer equip, així com d'altres projectes com el futbol formatiu, social i la secció femenina. S'inclouen notícies, resultats instantanis i avisos dels gols al moment. L'aplicació està disponible tant per a mòbils com també per a tauletes en els formats iOS i Android.

La presentació va comptar amb la presència del directiu de comunicació i màrqueting del club, Jordi Reyes. L'acompanyava el conseller delegat de Sixtemia, l'empresa encarregada de crear aquesta aplicació, Josep Maria Teixidor. L'encarregat d'obrir foc va ser Reyes, qui va elogiar els valors de Sixtemia, els quals «estan molt en consonància amb la filosofia del nostre club». Va parlar d'una empresa de «proximitat» a la qual li agrada treballar amb «il·lusió» i que els va presentar un projecte «molt atractiu». Segons Reyes, disposar d'una aplicació d'aquesta envergadura era quelcom «indispensable» per a un club com és l'Olot. «És necessari poder arribar d'aquesta manera als nostres socis i també a d'altres aficionats». Ho considera com una «bona opció» perquè tots ells «estiguin en contacte amb nosaltres i puguin tenir l'actualitat del club a la mà». Va explicar que l'aplicació disposa ara d'una primera versió i que de mica en mica s'hi aniran afegint continguts.

Ara com ara, compta amb una secció plena d'informació sobre el primer equip. Igualment, es presenten els horaris dels partits de tots els equips del futbol base i existeix la possibilitat d'activar els avisos pels gols. A més, hi ha un canal exclusiu per als aficionats amb la possibilitat de triar les notificacions que vulguin rebre.

«Volem que aquest projecte que iniciem sigui tot un èxit i la millor manera de fer-ho és de la mà d'un club proper amb la història, presència i visibilitat que té l'Olot», deia Josep Maria Teixidor, de Sixtemia. La voluntat tant d'ell com de l'empresa és que els clubs que no són professionals disposin d'una aplicació que estigui a l'altura de la que tenen entitats de primer nivell com per exemple el Barça o el Reial Madrid.



Nou horari

D'altra banda, l'Olot informava ahir que el partit corresponent a la catorzena jornada i que l'enfrontarà al Llevant Atlètic es disputarà el proper diumenge 24 de novembre. El matx tindrà lloc a l'estadi Municipal i començarà a partir de les cinc de la tarda.