Lorenzo anuncia que ho deixa

El pilot balear Jorge Lorenzo va confirmar ahir al migdia la seva retirada del motociclisme després de la disputa del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, prova que tindrà lloc aquest cap de setmana al Circuit Ricardo Tormo.

Lorenzo, en una roda de premsa convocada de manera sorprenent ahir mateix al matí i al costat del CEO de Dorna (organitzador del Mundial), Carmelo Ezpeleta, va explicar que abandona MotoGP malgrat tenir signat un segon any amb Honda. «Sempre he cregut que hi ha quatre dies que són importants per a la vida d'un pilot. Quan debutes al Mundial, quan guanyes la teva primera carrera, quan guanyes el teu primer Mundial, cosa que no tothom pot aconseguir i que jo i molts hem tingut el privilegi d'assolir, i el quart és quan anuncies la teva retirada. Aquest dia ha arribat per a mi i estic aquí per anunciar que aquest diumenge serà la meva darrera carrera a MotoGP», va explicar davant dels mitjans.

La manca d'adaptació a la RC213V malgrat viatjar fins i tot a la fàbrica al Japó a la recerca de solucions, els accidents constants (lesió inclosa vertebral a causa de la caiguda a Holanda) i els mals resultats, amb l'onzena posició a França en la seva millor actuació en aquest 2019, l'han portat a prendre aquesta decisió. Un anunci que arriba després d'adonar-se que ja no pot, a curt termini, lluitar per una victòria que li és totalment necessària pel seu constant «perfeccionisme. «M'encanta pilotar, la competició, aquest esport, però per sobre de tot m'encanta gua­nyar i em vaig adonar que això no era possible, almenys a curt termini amb Honda. Així que en aquesta fase de la meva carrera era impossible mantenir una motivació que ja no tinc», va explicar.

El pilot mallorquí, de 32 anys, deixarà el Campionat del Món amb cinc títols, tres en la categoria de MotoGP (2010, 2012 i 2105), sempre amb Yamaha, i dues en la de 250cc (2006 i 2007), amb Aprilia. A més, 68 victòries (47 en MotoGP, 17 en 250cc i 4 en 125cc).