Pau López té números de ser titular avui en l'Espanya-Malta

Assegurat l'objectiu de segellar l'accés a l'Eurocopa del 2020, la selecció espanyola busca avui (20.45, La 1) diversió i gols davant del cuer del seu grup, Malta, amb l'objectiu de fons d'acabar líder i ser cap de sèrie al sorteig, i alhora el record de l'històric 12-1 de fa ja uns quants anys.

El seleccionador, el català Robert Moreno, està buscant solucions perquè Espanya arribi a la cita amb el cartell de candidata al títol, després de no ser considerada favorita en els últims grans torneigs. Buscarà una golejada que plasmi a la gespa l'enorme diferència de potencial. A La Valeta, això sí, només es va guanyar per dos gols, que van dur la signatura d'Álvaro Morata. Precisament qui torna a la selecció després de dues absències. Els va marcar a Henry Bonello, fill del mític John, qui va encaixar els dotze gols en una nit inoblidable pel futbol espanyol. Malta arriba al partit amb el paper de víctima i amb una baixa sensible en defensa, la de Steve Borg, suspès per acumulació de targetes. El camí d'Espanya, que buscava el ple de victòries, es va tòrcer amb els empats consecutius contra Noruega i Suècia. Dos punts, això sí, que van ser necessaris per complir amb l'objectiu principals però que van congelar les il·lusions en mostrar que l'equip no va ser capaç de superar dues seleccions de nivell mitjà.

S'espera que el gironí Pau López, tercer porter en els entrenaments, visqui la seva primera titularitat amb el combinat nacional. L'onze és una incògnita però sembla que s'apostarà per un perfil més ofensiu.