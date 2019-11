El Peralada reforça l'atac amb Sergio Álvarez, procedent del Figueres

Deixar Figueres i posar rumb cap a Peralada s'ha convertit en una veritable constant aquesta temporada. Fins aquesta setmana havien sigut sis els futbolistes que, al mercat d'estiu, així mateix ho havien fet. Se li ha de sumar un setè, després que ahir es concretés, de manera oficial, una nova operació que compleix justament aquestes característiques. Es tracta de Sergio Álvarez, fins fa res davanter a Vilatenim i que a partir d'ara i fins al final de temporada jugarà al Municipal de Peralada. El veneçolà, de 28 anys, posa el punt i final a una temporada i poc més a la Unió; aquest curs només havia disputat cinc partits i, veient quina era la situació, va decidir desvincular-se'n. Existia la possibilitat de vincular-se a un altre club de la mateixa lliga i no ho ha deixat escapar. Ha acceptat la proposta que li ha arribat des de Peralada. Així, l'equip que dirigeix Albert Carbó reforça el seu atac.

Sergio Álvarez, nascut a Maracaibo (Veneçuela), va començar la seva carrera com a professional al seu país i també al Paraguai, abans de fer el salt a Europa. Ho va fer l'any 2015 per enrolar-se al Farners, on va explotar. Fent de davanter, la seva posició natural, l'esquerrà va despuntar amb unes xifres més que notables que li van obrir les portes de l'Olot. Al costat de Marc Mas, va formar una dupla demolidora que va ajudar l'equip a guanyar el campionat del seu grup de Tercera i fer el salt a Segona B. Després d'un petit periple pel futbol modest italià, on va defensar els colors del Lanuseu i l'Acireale, va decidir tornar a Catalunya. D'aquesta manera, l'estiu del 2018 s'incorporava al Figueres, on tancava la seva primera temporada amb 29 partits i 3 gols en el seu compte particular. Aquest curs les coses no li han rutllat com esperava i ara, al Peralada, confia a tenir més protagonisme.