A la caça de la setena jornada seguida puntuant

Ja són sis jornades consecutives les que encadena l'Olot sense perdre i aquesta tarda té la possibilitat de puntuar per setena jornada consecutiva en la seva visita al camp del Vila-real B (18 h), on els de Garrido ja van sumar tres punts el curs passat després de guanyar amb gols d'Hèctor i Pep Chavarría (1-2). «Aquell partit és una referència, però el context és diferent i els jugadors d'ambdós equips no són els mateixos. Això sí, sortirem igual de valents que l'any passat», assegura el tècnic olotí.

El minisubmarí groc, entrenat per Miguel Álvarez, és vuitè a la classificació amb 18 punts, un més que el club garrotxí. Tot i això, la seva dinàmica no és gaire bona. El Vila-real B fa quatre jornades que no guanya (1 empat i 3 derrotes) i no suma tres punts a casa des del mes de setembre, dada que no sorprèn Garrido. «El Vila-real té, segurament, el millor filial d'Espanya i treballen molt bé la pedrera, però no em sorprèn que faci tant que no guanyen a casa perquè aquest grup és molt complicat, així ho repeteixo cada setmana. Tot i el mal moment que travessa, Garrido adverteix dels seus perills, que no són pas pocs: «Fa molts anys que competeixen amb una mateixa idea de joc, com nosaltres. Necessitarem tenir la pilota, però també saber defensar, procurar que no ens facin mal a pilota parada i evitar que contraataquin».

Per afrontar aquesta jornada l'Olot tindrà dues baixes, com són les d'Eloi Amagat, que va rebre un cop contra el Prat i estarà al voltant d'un mes sense competir, i la de Blázquez. Els locals també tenen una baixa sensible. El golejador de l'equip, amb quatre gols, Simón Moreno, ha estat operat aquesta setmana per una ruptura completa dels lligaments creuats del genoll dret i s'haurà de passar com a mínim sis mesos sense poder jugar.