Cop dur pel Bordils a Màlaga

El Bordils ha encaixat una nova derrota a la pista del Màlaga (32-31) en un partit on el conjunt entrenat per Pau Campos ho tenia tot de cares per aconseguir la segona victòria consecutiva i sortir de la zona de descens.

Els blanc-i-verds s'han arribat a posar set gols per davant en la segona meitat (16-23), però en els últims minuts els visitants no han sabut trobar moltes solucions en atac i això ha fet que els malaguenys igualassin el partit a 31 quan faltaven dos minuts pel final, i a 45 segons per acabar el partit ha arribat el 32-31. En l'últim atac, el Bordils ha intentat de totes maneres buscar l'empat, però el triomf s'ha quedat a Màlaga.