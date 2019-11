Espanya s'assegura el primer lloc del grup amb una golejada a Malta

La selecció espanyola no va tenir cap mena de pietat de Malta al Ramón de Carranza de Cadis en un partit que va tenir més d'un protagonista. Santi Cazorla, per la bona actuació; també els debutants Pau Torres i Dani Olmo, així com el gironí Pau López, que va sortir d'inici per primer cop amb el combinat absolut. Espanya va jugar el millor partit de tota la fase de classificació i va aconseguir la diferència més àmplia de gols. Es va quedar a mig camí d'aquell 12-1 del 1983, però el rival va posar-hi idèntica oposició. Tot i aguantar durant els primers minuts, al segon temps els de Robert Moreno van posar la directa i no van trobar oposició. Amb aquest resultat s'assegura el primer lloc del grup, però encara no ha lligat ser cap de sèrie, quelcom que només aconseguiran els sis millors campions dels 10 grups de classificació.