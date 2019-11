Ser més líder i el bitllet per a la Copa LEB Plata, els dos objectius del Bàsquet Girona

S'acosta l'equador de la primera fase i el Bàsquet Girona hi arriba en plena forma, però amb encara deures pendents. Amb l'ascens com a meta final, l'objectiu a curt termini és doble per a aquest cap de setmana. Aquesta tarda (19 hores) els d'Àlex Formento reben el CB Prat a Fontajau amb ganes de lligar una nova victòria i deixar així encarrilada la classificació per a la Copa LEB Plata, un guardó al qual optarà el millor equip dels dos grups d'aquesta categoria al final de la primera volta.

Els gironins ho tenen a tocar. Són líders amb vuit victòries i una sola derrota. Guanyant obtindrien el bitllet sempre que perdi l'Hestia Menorca (7-2) a la seva pista contra un Múrcia (6-3) al qual només li val guanyar per tenir alguna opció. Però per mirar més enllà, el Bàsquet Girona primer vol centrar-se en el proper rival, un CB Prat que ve de LEB Or i que ha canviat per complet la seva plantilla per intentar tornar-hi el més aviat possible. Els barcelonins són quarts amb un balanç de sis triomfs i tres derrotes. «És un equip llarg i complet, que té molts focus d'atenció degut al talent que tenen tots els seus jugadors. Molts d'ells et poden desequilibrar el partit gràcies a les seves capacitats individuals», avisa Àlex Formento. El Prat té el millor atac de la competició, amb 85,1 punts per partit i també el millor percentatge en tirs de camp: 46,5 %. Hi ha, a més, un vell conegut com és Leo Cizmic, qui la passada temporada va defensar els colors del Bàsquet Girona.

«Afrontem el duel amb el màxim respecte, com ho fem cada setmana. Ens hem preparat per rebre un rival molt difícil. Tenim la màxima ambició i esperem estar centrats en cada acció des del primer fins l'últim minut», continua Formento». Té ganes que l'equip «gaudeixi» i també faci «gaudir» el públic que avui s'acosti a Fontajau. Intentar guanyar el Prat ho considera «tot un repte» que, si s'acaba assolint, confirmarà que els gironins no només són el millor equip a l'espera del que faci el Juaristi ISB basc (8-1) a l'altre grup.