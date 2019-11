El metge del Reial Madrid, expedientat per insultar el Barça

Miguel Ángel López Andrades, metge de la secció de bàsquet del Reial Madrid, va expressar durant el dia d'ahir el seu «penediment i vergonya» pels insults que va dirigir en la seva arenga prèvia al clàssic cap als jugadors del Barcelona, als quals va anomenar «colla de rates», paraules per les quals es va disculpar en un escrit publicat a les xarxes socials.

«Vull demanar disculpes a l'entitat esportiva del FC Barcelona i en particular als membres del seu equip de bàsquet pel meu comportament. Res més lluny de la meva intenció incitar a cap tipus de violència, ni faltar al respecte a una entitat per la qual sento admiració per la seva capacitat per fer gran cadascuna de les seves seccions», començava el text. Va reconèixer també que el moment captat per les càmeres «és un comentari desafortunat en què el fervor de la situació que caracteritza un clàssic va portar a l'insult».

El Barcelona va titllar ahir les seves declaracions de «desafortunades», per fomentar «l'odi». Va deixar en mans de l'Eurolliga» la decisió de prendre «les mesures que cregui oportunes» respecte al comportament del metge del club blanc tot esperant «que no es torni a repetir una situació com aquesta, en la qual es falta clarament al respecte a un grup de jugadors i equip tècnic». La competició no va trigar gens ni mica a moure fitxa perquè va acabar obrint un expedient a Miguel Ángel López Andrades pels seus comentaris. El Reial Madrid disposa fins demà per presentar al·legacions i l'Eurolliga decidirà si li imposa o no una sanció, que podria ser de naturalesa econòmica com ara una multa, o mitjançant una quantitat de partits de suspensió.