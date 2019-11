El millor «skill coach» dels Estats Units celebra demà un clínic a Girona

Drew Hanlen, considerat per a molts el millor skill coach de bàsquet (entrenador personal) dels Estats Units, serà demà el gran protagonista en el Clínic de Formació que es durà a terme a les instal·lacions de l'escola Maristes de Girona. Es tracta d'un esdeveniment orientat a la formació d'entrenadors i jugadors que durarà tres hores i on Hanlen aportarà tots els seus coneixements sobre tècnica individual. Líder de l'empresa Pure Sweat Basketball, a dia d'avui treballa amb estrelles de l'NBA com ara Jayson Tatum, James Harden o Kevin Durant, entre d'altres.