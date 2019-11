El Sarrià rep l'Antequera i el Bordils viatja a la difícil pista del Ciudad de Màlaga

La Divisió d'Honor Plata arriba avui a la novena jornada amb dos partits d'allò més feixucs per al Sarrià i el Bordils. D'una banda, el Sarrià rep aquest vespre l'Antequera (20.00),un vell conegut que ja sap quin pa es dona a la pista gironina després de caure-hi a la Copa (32-28) ara aproximadament un mes i mig. De l'altra, el Bordils fa un viatge llampec a Andalusia per enfrontar-se al Ciudad de Màlaga (18.00) amb la moral que els ha donat la victòria de la passada jornada contra el Còrdova al Blanc-i-Verd.

A Sarrià saben que l'Antequera haurà après la lliçó del partit de Copa i que no cometran els mateixos errors avui. «Saben on venen i quin tipus d'ambient i equip es trobaran. Per això, el partit serà un pèl diferent», considera l'entrenador del Sarrià, Salva Puig. El tècnic vallesà alerta que l'Antequera és un equip a qui li agrada imposar un ritme de joc «lent i amb pocs gols». «Intentarem contrarestar-ho amb un joc més ràpid i dinàmica», diu al mateix temps que destaca «la defensa i el porter Moyano» com les grans virtuts de l'Antequera. Puig confia sumar la tercera victòria consecutiva a casa. «Volem mantenir la regularitat a casa per estar en una posició tranquil·la a la classificació», avisa. El Sarrià té l'única baixa d'Arnau Rovira, que es va trencar un dit en l'últim partit a la pista del Cisne gallec.

El Bordils va trencar el cap de setmana passat contra el Còrdova una sèrie de tres derrotes consecutives. «Ja estàvem entrenant molt bé, però després d'una victòria sempre hi ha més alegria i confiança», recorda Pau Campos. El tècnic bordilenc destaca que l'equip «necessitava i mereixia» la victòria contra el Cajasur. Aquesta tarda a Màlaga, els gironins buscaran fer mal al conjunt local a través de la velocitat. «És una pista molt complicada, amb una de les millors defenses del campionat (l'argentí Agustín Vidal, Novica Rudovic i l'ex-Barça Xavi Castro, tots ex-ASOBAL). Haurem d'esperar que no tinguin bon dia, la nostra porteria estigui bé i sortir ràpids al contracop», recorda.