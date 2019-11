El Vila-real-Atlètic finalment no es jugarà als Estats Units

La Lliga va anunciar ahir que el partit del proper 6 de desembre que enfrontarà el Vila-real i l'Atlètic de Madrid, previst per l'organisme per disputar-se a Miami a les 10 de la nit, hora espanyola, finalment s'acabarà jugant el mateix dia a l'Estadi de la Ceràmica a les nou de la nit. I és que el Jutjat Mercantil número 12 de Madrid va desestimar les mesures cautelars que havia sol·licitat La Lliga. Aquesta denegació obligava així l'organisme presidit per Javier Tebas a canviar l'horari del duel corresponent a la setzena jornada de Primera, que s'avançarà una hora i que finalment no es traslladarà als Estats Units. D'aquesta manera es tomba per segon any consecutiu la intenció que un partit del campionat espanyol es jugui a Miami. Fa un any ja va passar amb el Girona-Barça.