Cop dur per al Bordils a Màlaga després d'arribar a tenir un avantatge de set gols

El Bordils continua en descens després d'una nova derrota a la pista del Màlaga (32-21). I això que semblava que el conjunt entrenat per Pau Campos podria sortir de la zona baixa perquè ho tenia tot de cara per guanyar, però en els últims minuts no va saber segellar el triomf. De fet, els locals no s'havien posat mai per davant en el marcador fins al definitiu 32-31.

I això que gairebé durant tot el partit la sort va estar de cara per als blanc-i-verds, que des de ben aviat van començar a agafar les rendes del partit amb un gran Pep Reixach, autor de sis gols en la primera meitat -9 en finalizar el partit.

Un Bordils que va arribar al descans dominant per quatre gols (14-18) i que va arribar a tenir set gols d'avantatge (16-23) en els primers compassos de la segona part. Fins i tot el porter Jordi González es va permetre el luxe d'anotar un gol (23-28).

Però quan semblava que la victòria viatjaria cap a terres gironines, l'entrenador local va plantejar un atac de 7 contra 6 que va fer molt mal als de Pau Campos. Amb 13 minuts els visitants van passar d'anar guanyant per cinc gols a veure com els locals els empataven (31-31). I el cop mortal va arribar a 46 segons del final, amb el 32-31. El Bordils va intentar en l'últim atac empatar el partit, però no hi va haver manera.