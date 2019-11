El Girona frega una remuntada èpica a Fontajau

Si Albert Sàbat acaba amb 5 punts, Hester tan sols n'aporta 6 i Dijkstra, 5 més, per molt que Sevillano es posi l'equip a l'esquena (29) és molt complicat que el Bàsquet Girona pugui guanyar. I si, a més a més, al descans el percentatge de triples és d'1 de 8, i al final del partit, un pobre 4/23, la missió encara resulta més complicada. Tot i això, però, els d'Àlex Formento van estar a punt d'aconseguir una victòria èpica perquè perdent de 15 (40-55) a poc d'acabar el darrer quart, un bàsquet de Hester a un minut i mig del final posava el Girona de nou per davant (62-61). Com deia el tècnic als vestidors «un altre equip hauria abaixat els braços». Però el Girona, no. Això sí, quan havia fet el més difícil, un parell d'errades en el rebot els van acabar condemnant.

El Girona mai va trobar-se còmode, sobretot en els tres primers quarts, abans d'agafar la rauxa dels últims deu minuts. Sense poder córrer per l'enganxosa defensa que van proposar els visitants, i sense encert en l'amenaça exterior, l'únic que quedava era serrar les dents en defensa i això sí que els de Formento ho van fer de manera prou disciplinada. El 30-33 del descans, gràcies a una cistella sobre la botzina de Víctor Moreno, era el mal menor.

El Prat va sortir molt millor a la represa i vuit punts seguits de Marzo van començar a donar les primeres rendes notables al Prat, un rival directe en la lluita per pujar. De cop i volta el Girona es veia perdent de 14 a cinc minuts per acabar-se el tercer parcial (35-49), una diferència que va arribar a un màxim de 15 (40-55). Els locals no es van rendir i en l'últim quart van posar un parell de marxes més en la intensitat, tot i que seguien negats des de fora. Sàbat i Hester també van fer una passa endavant i Sevillano seguia embalat. Un triple seu posava el 53-57 i obligava els visitants a demanar un temps mort. Hi havia partit.

I així va ser. Hester a un minut i mig del final va fer el 62-61 pel deliri del públic de Fontajau. I en la següent acció Parrado va anotar el 62-63, va fallar un tir addicional, però agafant el rebot ell mateix es va inventar el 62-65. Un error clau que va tenir continuïtat en dos triples errats per Dijkstra i Sàbat, també sense trobar els rebots, que van permetre als visitants sentenciar. Tot i la primera derrota del curs a casa el Girona segueix líder del grup (8-2) i jugarà la Copa LEB Plata si guanya l'Albacete dissabte que ve. En cas contrari dependrà dels rivals i dels average generals.