Mustafá Quissaden i Mayca Rivas guanyen la 10a Passafred de Blanes

Blanes ha acollit aquest diumenge la '10a Passafred', una cursa amb un nom que avui ha tingut més sentit que mai, sobretot quan s'estaven fent els darrers preparatius a primera hora del matí. La prova ha reunit un total de 370 persones: 290 a la Caminada Popular, de 12 km, i 80 a la Mitja Marató, de 21 km de recorregut.

Organitzada pel Centre Excursionista de Blanes amb el suport de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament, enguany la principal novetat de la '10a Passafred' ha estat que el punt de sortida i arribada era la Ciutat Esportiva Blanes. En les darreres edicions havia estat el Santuari del Vilar, però el canvi de localització ha permès diverses millores logístiques molt ben valorades tant per l'organització com pels participants.

També s'ha modificat el circuit, procurant que el recorregut mantingués els atractius de les nou anteriors edicions, però afegint-hi d'altres al·licients que han fet més amena i atractiva l'experiència. A les 9 del matí s'ha donat la sortida de la Mitja Marató, mentre que a 2/4 de 10 ha estat el torn de la que ha comptat amb més participants, la Caminada Popular.

El temps límit per fer tot el recorregut ha estat de quatre hores, i al llarg del trajecte han comptat amb diverses zones d'avituallament, com per exemple a la Creu del Vilar, on fins i tot les mascotes que acompanyaven alguns participants també podien reposar forces. Un cop arribats de tornada a la Ciutat Esportiva Blanes s'ha ofert una botifarrada popular, així com diversos obsequis.

Mustafá Quissaden i Mayca Rivas, els més ràpids de la Mitja Marató

La mitja marató ha estat l'única de les dues proves realitzades avui al matí que era cronometrada i amb classificació, que ha atorgat tres primeres premis amb vals de 50€, 30€ i 20€ respectivament per les tres primeres persones classificades, tant en homes com en dones. Els vals són per bescanviar a la botiga 'Zona GR', una de les empreses i establiments col·laboradors.

El podi dels més ràpids l'han encapçalat Mustafá Quissaden, que ha invertit 1'44'09 hores. L'han seguit en segon lloc Guillem Busquets (1'44'36 hores); i en tercer lloc David Cazalla (1'46'42 hores). Per la seva banda el podi de dones l'ha encapçalat Mayca Rivas (2'17'58 hores); seguida per Silvia Trias (2'31'11 hores); i Carme Muñoz (2'58'20 hores).

S'han encarregat de lliurar-los els premis Xavi Pascual, del Centre Excursionista de Blanes; Pere Lopera, regidor d'Esports de l'Ajuntament; i Mònica Rabassa, consellera d'Esports del Consell Comarcal de la Selva. El Centre Excursionista Blanes ha fet una decidida aposta per la reducció de residus, i per això avui s'han repartit gots reutilitzables. La '10a Passafred' ha estat la penúltima prova disputada del calendari 'Blanes X Runners', que es tancarà el proper 31 de desembre amb la 2a Cursa Popular de Sant Silvetre.