Quartararo s'imposa a Marc Márquez en la «pole» a Xest

Maverick Viñales arrencarà des de la quarta posició de la graella en l'última prova del Mundial del MotoGP d'aquest any en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana. El rosinc va quedar relegat al quart lloc, de manera que sortirà per davant del seu rival pel podi del Mundial, Àlex Rins, que partirà vuitè. Ara mateix, Viñales avantatja amb 7 punts la diferència amb Rins en la classifcació general.

Va ser el francès Fabio Quartarao qui va aconseguir la pole position i avui partirà primer en el Circuit Ricardo Tormo de Xest.

Primer el sud-africà Jack Miller i poc després Quartararo van marcar la pauta de la sessió i es van situar al capdavant de la taula de temps, amb un Marc Márquez que va patir una caiguda sense conseqüències en els últims entrenaments lliures.

Finalment, el pilot francès va protagonitzar una última volta espectacular i es va converitir en l'únic pilot que va baixar de l'1:30, marcant un crono d'1:29.978. Amb aquest temps es va assegurar la seva sisena pole de l'any per davant Márquez, segon i ja campió, i Miller, tercer.

D'altra banda, Albert Arenas partirà des de la vintena posició en Moto3 després de no poder classificar-se per a la Q2 en la repesca. Amb 108 punts aconseguits aquest any, el gironí ja ha superat el seu rècord de punts.



LES GRAELLES

MotoGP: 1. Fabio Quartararo (Yamaha); 2. Marc Márquez (Honda); 3. Jack Miller (Ducati).

Moto2: 1. Jorge Navarro (Speed Up); 2. Jorge Martin (KTM); 3. Stefano Manzi (MV Agusta).

Moto3: 1. Andrea Migno (KTM); 2. Marcos Ramírez (Honda); 3. Jaume Masia (KTM).